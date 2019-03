Julia Roberts estuvo nominada a un Óscar por su trabajo en Pretty Woman

Julia Roberts le debe mucho a ‘Pretty Woman’, su primera película taquillera y la que, con apenas 23 años, la catapultó a lo más alto de la fama. Sin embargo, cuando se cumplen 29 años del estreno del filme y con toda una vida de experiencia a sus espaldas, la actriz tiene claro que, a día de hoy, esa película no podría ver la luz.

Así lo ha confesado en una entrevista a ‘The Guardian’, donde no ha dudado en renegar de uno de los clásicos del cine por su argumento. “No creo que se pudiese hacer esa película ahora, ¿sabes? Hay muchas cosas en ella que resultan problemáticas”, explicó Roberts al medio. La trama de la película sería impensable a día de hoy, la de una prostituta llamada Vivian que se enamora de un empresario millonario (Richard Gere), que decide salvarla y ‘ponerla a su altura’ comprándole vestidos y joyas exclusivas. A cambio, ella le entrega todo su amor.

A pesar de todo, Roberts no quiere que la cinta sea censurada y anima a sus fans a largometraje a que sigan disfrutando de ella: “pero eso no implica que la gente no pueda disfrutar con ella”, ha dicho.

Pero no solo ha hablado de 'Pretty Woman' en la entrevista. También ha desvelado que estuvo a punto de rechazar el papel que le ofrecieron en 'Nothing Hill', su otro gran éxito de taquilla. "No quería rodar esa película. El argumento me pareció horrible. ¿Quieres venir e interpretar a una súper estrella de cine y después enamorarte de un librero? ¡No!", resumió sobre lo que sintió en aquel momento. Por suerte para ella, terminó diciendo que sí y es que la cinta, coprotagonizada por Hugh Grant, recaudó más de 363 millones de dólares.