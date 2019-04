¿Qué protagonista de ‘Juego de Tronos’ pensó en quitarse la vida?

La fama hay veces que no es tan idílica como parece y si no que se lo digan a una actriz de 'Juego de Tronos', que pensó en suicidarse

En plena semana del estreno de la octava temporada de ‘Juego de Tronos’, donde se resolverá todo, han salido a la luz unas declaraciones muy polémicas de una de sus protagonistas. Sophie Turner –Sansa Stark en la serie- ha hablado largo y tendido sobre lo difícil que fue para ella encajar algunas duras críticas que recibió cuando comenzó a brillar con tan solo quince años. Ha sido en una entrevista con Dr. Phil donde ha confesado que llegó a asimilar que todos sus detractores tenían razón: “Empecé a creérmelo. Me decía a mí misma, ‘sí, tengo granos. Estoy gorda. Soy una mala actriz”.

La protagonista de ‘Juego de Tronos’ entró en un círculo vicioso del cual no podía salir que le hizo entrar en depresión e incluso “salir de casa se convirtió en un desafío”, tal y como cuenta la propia Turner. Esto adquirió su nota más dramática cuando por su cabeza pasó la idea de quitarse la vida: “Diría que no estaba muy deprimida cuando era más joven, pero solía pensar mucho en el suicidio. La verdad es que no sé por qué. Quizá solo sea una fascinación extraña que solía tener, pero sí, lo pensaba. No creo que nunca lo hubiera intentado. No lo sé”.

Gracias a personas importantes como Joe Jonas y a la medicación va consiguiendo poco a poco dejar atrás estos malos pensamientos y la depresión: “Estoy medicándome y ahora me quiero a mí misma. También ahora estoy con alguien que supongo que hace que me dé cuenta de que tengo algunas cualidades positivas. Y cuando alguien te dice cada día que te quiere, te hace pensar de verdad a qué se debe y te hace quererte a ti mismo un poco más. Así que sí, me quiero a mí misma”. | [LEER MÁS: El último intento de Toñi Moreno para ser madre].