Si eres fan de Rosalía y además estás ansioso porque llegue la nueva y última temporada de Juego de Tronos (en tan solo unos días podrás disfrutarla) estás de enhorabuena. Y sino muy atento a la noticia que este martes ha visto la luz. La cantante catalana acaba de ser confirmada como una de las artistas que participa en un disco recopilatorio inspirado en los siete reinos, tal y como ha dicho HBO. ¿Cómo te quedas? Sin palabras ¿verdad?

Aunque Rosalía no será la única. Junto a ella habrá otros cantantes como The National, Mumford and Sons, Ellie Gouldin, SZA, Travis Scott, Lil Peep, entre otros. Un proyecto que pocos imaginaban, en el que Rosalía participa junto al productor peruano A. Chal y que secundará a la canción oficial. En él darán voz a la banda sonora de la serie y además podrá adquirirse a partir del 26 de abril en diferentes versiones y estará disponible en formato vinilo. Un broche de oro que dejará a España en lo más alto gracias al arte de Rosalía.

Este trabajo se suma a la larga trayectoria profesional de la cantante, quien en un tiempo récord ha logrado 'colarse' en las primeras posiciones de las listas musicales. Cantar en Los Goya o participar en la película de Pedro Almodóvar 'Dolor y Gloria' son solo algunos de sus últimos triunfos, aunque está claro que no los últimos.