Juan del Val, esposo de Nuria Roca, contesta a sus ‘haters’

Juan del Val se encuentra presentando su nueva novela 'Candela', ganadora del Premio Primavera. Pero las críticas no cesan y ha decidido contestar

El matrimonio de Nuria Roca, presentadora, con el guionista Juan del Val saltó a la primera plana de las noticias tras la polémica frase “si deseo a otro, no tengo por qué decírselo a mi marido” en una entrevista con ‘Vanitatis’. La sombra de su supuesta relación abierta ha sobrevolado cada aparición de la pareja, que lleva 18 años juntos y tiene tres hijos. Juan del Val compagina su trabajo como guionista de ‘El Hormiguero’ con su faceta de escritor y, recientemente, ha publicado ‘Candela’, novela ganadora del Premio Primavera de la Editorial Espasa, donde el ha publica el escrito.

Juan del Val ha concedido un chat abierto a ‘El Mundo’, donde ha respondido a algunas duras críticas de los participantes. “He leído la novela, varias horas desperdiciadas, es lamentable aprovecharse de la potencia mediática para promocionar y ganar pasta con mediocridades“, aseguraba uno de los lectores del medio. Del Val, por su parte, ha contestado con su habitual sentido del humor: “cuando algo no me gusta, lo dejo rápido. Me fascina tu masoquismo… Muchas gracias por tu aportación a mi cuenta corriente”.

También ha utilizado el humor para otras críticas, como las que le acusan de haber amañado el premio recibido por 'Candela'. Juan del Val no ha desperdiciado la oportunidad de negar la 'relación abierta' que supuestamente mantiene con Nuria Roca: "hay algún error en esto. Yo no soy experto en poliamor, no lo practico".