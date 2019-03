El empresario catalán sigue anteponiendo el bienestar de sus hijos a cualquier otro problema surgido con Arantxa Sánchez Vicario, que recientemente ha confesado el drama que ha vivido este año

El enfrentamiento entre Josep Santacana y Arantxa Sánchez Vicario podría convertirse en una guerra sin cuartel tras las durísimas palabras que la tenista ha lanzado contra el padre de sus hijos. Sin embargo, el empresario vuelve a anteponer a sus hijos y afirma rotundo que no habrá ataque público alguno hacia la que fuera su mujer. “Es en los tribunales donde voy a seguir hablando; no usaré los medios de comunicación para atacar a Arantxa Sánchez Vicario y perjudicar a nuestros hijos”, son las palabras con las que Pep deja clara su postura.

Pero lo que no va a dejar pasar Santacana son las acusaciones en las que la deportista asegura que él le está amenazando: “Desmiento eso sí, todas las acusaciones que vuelve a lanzar sobre mí. Lo más grave, la acusación de que la estoy amenazando; algo absolutamente falso y que pondré en manos de mis abogados para defenderme y emprender si es necesario acciones judiciales. No voy a permitir que se me ataque de esa manera”.

En referencia a la insistencia de su exmujer, que continúa afirmando que se ha quedado con todas sus propiedades y pertenencias, Josep Santacana se ha mostrado firme como nunca. “Es falso que la traicionara, la engañara y le haya quitado todo. Antes y después de casarnos, firmamos dos capitulaciones y la separación de bienes. Cómo quedará confirmado ante la justicia, en ningún momento, tuve por lo tanto ningún poder sobre sus bienes y propiedades”.

Por último, Josep se siente en la necesidad de aclarar lo que realmente ocurrió con los hijos que tienen en común cuando se plantearon el divorcio y asegura que “fue ella la que se los llevó de casa cuando se planteó nuestra separación y fue ella la que impidió que pudiera verles y hablar con ellos durante meses”.

Todavía pendiente de que se decida si su divorcio se ha de resolver en Miami o en Esplugues de Llobregat, el consuelo que le queda a Santacana es el de ya tener resuelta la custodia de los pequeños, que, tal y como se ha estipulado y se está cumpliendo, pasan tiempo con sus dos progenitores. Además, y siendo fiel a su único interés en este enfrentamiento, Josep asegura que, para él, si fue muy positivo que pudieran pasar todos juntos el cumpleaños de su hija.