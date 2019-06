José Manuel Parada, ingresado por un problema de corazón

José Manuel Parada ha vivido esta semana una de las peores y es que su salud le ha dado un “sustazo”, según él mismo ha revelado. El presentador ha tenido que ser ingresado en el Hospital Puerta del Hierro por un problema de corazón y así lo ha confesado al programa de televisión ‘Buenos días, Madrid’: “empecé a tener arritmias y me tuvieron que llevar allí”. Sin embargo, ya ha recibido el alta hospitalaria y parece que todo está más cerca de encauzarse, pues para que todo salga bien los médicos le han dispuesto “un aparatito” para controlar cómo va su corazón.

No obstante, el que fuera conductor de ‘Cine de barrio’ parece tener buen ánimo, a pesar de que hace tan solo unos días fue trasladado en ambulancia debido a esta afección. Eso sí, no ha dudado en avisar a los espectadores de la importancia de ser precavido ante determinadas situaciones: “estuve mal el domingo, le eché la culpa a la tensión porque la tenía baja, dije voy a ir al médico que me mire y me controle. Es lo mejor que hay que hacer”.

Parada se encuentra muchísimo mejor y, por el momento, descansa en su casa. Un gran susto del que se está recuperando y del que seguirá muy pendiente junto a sus médicos.