Sálvame cumple diez años siendo el programa televisivo líder de la crónica social y dentro de su engranaje destaca Jorge Javier Vázquez como figura clave dentro de su éxito

El esperadísimo retorno de Jorge Javier Vázquez a la televisión presentando la primera gala de ‘Supervivientes 2019’ tras sufrir un ictus y ser operado de urgencia, ha sido uno de los momentos televisivos más destacados de la semana. El otro tiene lugar este mismo sábado, cuando se cumple una década desde que ‘Sálvame’ emitiese su primer programa. Un 27 de abril de 2009 nacía un espacio que durante este tiempo ha cambiado la forma de entender el periodismo del corazón, y eso que empezó como un espacio para debatir sobre ‘Supervivientes’. “Venimos con la idea de quedarnos mucho tiempo. De aquí, a la eternidad” fue la primera frase que Jorge dirigió a la cámara.

El éxito y los grandes datos de audiencia cosechados por el programa de ‘La fábrica de la Tele’ se traducen en diez años ininterrumpidos en antena, un hito al alcance de muy pocos espacios televisivos. Dentro de este engranaje, hay una persona que tiene gran parte de culpa del éxito: el propio Jorge Javier Vázquez. Para empezar -y si se permite el juego de palabras- es uno de los ‘supervivientes’ de ‘Sálvame’ desde el primer programa hasta hoy en día. Y es que pese a que ha habido un baile constante de colaboradores, el catalán se ha mantenido firme en su puesto de presentador. Sinónimo de su buen hacer fue que cogiera las riendas de ‘Sábado Deluxe’, si bien antes se emitía los viernes. El universo ‘Sálvame’ llevaba su nombre escrito en letras de oro.

El idilio entre Jorge Javier Vázquez y la audiencia es total. Durante su trayectoria ha perdido la cuenta de los detractores, pero lejos de hundirle con sus críticas hirientes, han conseguido fortalecer su autoestima. Él incluso ha confesado en alguna ocasión que le hicieron daño y que por eso desarrolló cierto carácter prepotente, que actuó a modo de paragolpes.

A nadie se le escapa que es un presentador muy carismático y siempre que ha habido que sustituirle, Telecinco ha experimentado una difícil tarea. Sin ir más lejos, durante su baja médica tras sufrir el ictus, ‘Sálvame Diario’ y ‘Sábado Deluxe’ han visto cómo su audiencia caía en picado y perdían entre 2 y 5 puntos. De tener un 16,2% de cuota de pantalla a bordear el 12%. Es solo un ejemplo de lo que genera Jorge Javier. Conecta con la cámara, interpreta perfectamente el tipo de programas que conduce y sabe sacar lo mejor de los invitados. Un alma máter.

Rey de ‘Sálvame’ al 99%

¿Y por qué no al 100%? Sencillo. Su periplo en ‘Sálvame’ durante esta década es casi inmaculado a excepción de un borrón. Corría el verano de 2017 cuando Jorge Javier regresó de sus vacaciones y vio una serie de cambios en el programa que no le gustaron nada. Valldeperas, Raúl Prieto y Carlota Corredera entraban de lleno a formar parte del reparto de derechos publicitarios. Jorge entendió que no era justo y tal como publicó LOOK lanzó un ultimátum a la planta noble de ‘Sálvame’, llegándose a ausentar sin dar señales de vida durante una semana. Finalmente, llegaron a un acuerdo pero a costa de polémicas consecuencias, como la controvertida marcha de Prieto del programa diario.

Es solo un lunar dentro de una sólida y brillante trayectoria al frente de unos de los espacios televisivos con más reconocimiento en forma de audiencia. Jorge Javier está de vuelta, aunque la realidad es que nunca se fue.

