La presentadora no ha podido evitar emocionarse al hablar de su compañero.

Alarma por el estado de salud de Jorge Javier Vázquez. Las palabras que Carlota Corredera ha pronunciado este martes sobre la salud de su compañero no han hecho más que aumentar el nerviosismo sobre el verdadero motivo de su operación. Intervención quirúrgica de urgencia que tuvo lugar este lunes 18 de marzo. “Le dijeron que se tenía que quedar ingresado porque le querían hacer unas pruebas. El lunes a mediodía le hicieron una prueba y el resultado era grave, preocupante, tanto que decidieron operarle de urgencia. Le intervinieron por la tarde, la operación duró dos horas y ha sido un gran susto”, decía la gallega con la voz entrecortada y al borde del llanto. El resto de los colaboradores escuchaban pacientemente el discurso de la presentadora de ‘Sálvame’, mientras reflejaban en su rostro la tensión del momento. “No voy a contar ni qué tipo de operación ni de qué le han operado porque solo a él le corresponde dar la información. La noche del lunes a martes la pasó ingresado, y han dado noticia de que ha salido bien. Él se encuentra bien. Obviamente, tiene el susto en el cuerpo, por ingresar y que te digan que te tienes que operar y el resultado que sea de operación de urgencia. Insisto, los detalles solo les corresponden a él darlos. Los resultados, según los médicos, han sido un éxito”, explicaba Corredera.

Momentos después al comunicado, que también ha sido aprovechado para agradecer por parte del propio Jorge Javier todo el apoyo recibido en las últimas horas, Mila Ximénez añadía unas palabras que dejan entrever la gravedad del asunto. “El jueves estuvo fatal, pero yo no le vi hasta el sábado. Él trata esto con mucho humor y cuando estoy con él intento estar bien, pero cuando me voy a mi casa me llevo lo mío“, decía la colaboradora notablemente afectada por la situación. Por el momento, y tal y como ha anunciado la presentadora de ‘Sálvame Diario’, el catalán se mantendrá apartado de los focos. Decisión que ha sido tomada por el equipo médico que trata a J.J. “Le han dado la orden de tener reposo absoluto. De no ser así, él cogería el teléfono”, apunta Carlota.

Por el momento, la dolencia que padece el presentador estrella de Telecinco es toda una incógnita. Secretismo que hace aumentar los rumores sobre el verdadero estado de salud de Jorge Javier. “La gente puede sacar sus propias conclusiones sobre la gravedad de esta situación. Fue ingresado y operado de urgencia”, dejaba caer Carlota Corredera antes de pasar a otro tema. Expresiones que preocupan, y mucho, a los seguidores incondicionales del conductor de ‘GH DÚO’. ¡Mucho ánimo Jorge Javier! || [LEER MÁS: Jorge Javier ha sido operado y no podrá presentar GH Dúo]