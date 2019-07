Jorge Javier Vázquez da su opinón después de la repentina y sorprendente renuncia de Mila Ximénez a Sálvame. ¿Entiende la decisión de su compañera?

Después de ser conocedor de una de las noticias que más anhelaba escuchar, su vuelta al teatro, Jorge Javier Vázquez ha participado en un evento de nutrición y ha aprovechado para repasar algunos de los temas más candentes que hay encima de la mesa. Uno de ellos es la sorprendente marcha de Mila Ximénez de Sálvame, esgrimiendo un agotamiento y una infelicidad que le estaba haciendo mella. ¿Qué piensa el presentador del programa de la marcha de una de las colaboradoras más veteranas?

Jorge Javier tiene la esperanza de que sea una decisión tomada en caliente porque «cuando están trabajando todos se quieren ir, pero luego lo echan de menos». Y si hay alguien que sabe de ello es él mismo ya que tuvo que ausentarse del programa varias semanas mientras se recuperaba del ictus sufrido en primavera. No obstante, el catalán puede llegar a entender que la renuncia de Ximénez sea definitiva: «Comprendo que tiene una edad y que quiere pasar tiempo haciendo otras cosas», dice.

¿Cómo lleva la recuperación del ictus Jorge Javier Vázquez? «Aún no estoy al 100%» dice, pero no puede ocultar su satisfacción por volver al teatro. Tener que suspender su función 'Grandes Éxitos' al no poder compaginar tanto trabajo fue una de las peores noticias del año para él: Tengo una sensación de derrota, porque he tenido que cancelarla definitivamente, tendré que lidiar con la sensación de haber perdido, era un sueño cumplido y hasta que tomé la decisión de cancelar la gira me pasé una semana que lloraba varias veces al día, por muchos motivos. Por mucho que me cueste aceptarlo no puedo compaginar con esa intensidad teatro y televisión», escribió en su blog de 'Lecturas' cuando tomó tan drástica decisión.