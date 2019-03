Jorge Javier Vázquez desvela que ha transformado la inseguridad en su trabajo por cierta prepotencia para poder lidiar con las fuertes críticas que recibe.

Una de las críticas que más se ha acostumbrado a escuchar Jorge Javier Vázquez desde que es uno de los rostros televisivos más conocidos es la de “prepotente”. Nunca había hecho demasiado caso a estos detractores, pero ahora ha hecho un ejercicio de introspección para pararse a pensar que quizá tengan razón. Lo ha hecho a través de su blog en la revista ‘Lecturas’, donde reflexiona sobre la fama que ha adquirido tras su papel como presentador de las diferentes ediciones de ‘Gran Hermano’.

Jorge Javier empieza así: “No es fácil convivir con la fama. Al principio te hace gracia, pero luego trastoca tu vida. Este oficio tiene mucho de esquizofrénico: trabajas para que la gente te vea y luego tienes que ideártelas para intentar vivir al margen de todo (…) Una de las cosas más complicadas de esta profesión es lidiar con la opinión que tienen los demás de ti y que te obliga a cuestionarte”, dice el presentador.

El catalán reconoce que su experiencia en la televisión le ha hecho cambiar su manera de ser y actuar: “Cuando empecé creí que la opinión del público no importaba, que por encima de todo estaba yo. Ahora creo que era por inseguridad porque no estaba preparado para aceptar mis errores. Transformé esa inseguridad en prepotencia y esa fue mi manera de luchar. Me he equivocado pero no he sido capaz de reconocerlo hasta que me he sentido seguro en mi trabajo”.

Jorge Javier Vázquez ha sido noticia recientemente tras el rapapolvo que le ha echado a Alejandro Albalá a raíz de un comentario machista a Sofía Suescun por parte del cántabro: “Si yo fuera padre y tuviera una hija con un novio como tú, lo primero que le diría sería: ‘Déjalo’. Es inadmisible que intentes controlar de esa manera la vida de alguien que no te pertenece. Lo que más me inquieta es que realmente pienses así”. | [LEER MÁS: El zasca de Carmen Maura a Pedro Almodóvar que evidencia su mala relación]