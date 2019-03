Joaquín Prat ha dejado a todos con un palmo al hacer pública una confesión que ha dejado con cara de póker hasta a Ana Rosa Quintana

Ni corto ni perezoso, Joaquín Prat ha terminado por confesar a sus compañeros de ‘El Programa de Ana Rosa’ que no acostumbra a utilizar calzoncillos. El copresentador del espacio de Telecinco ha protagonizado un momento desternillante y que ha hecho soltar una gran carcajada a la propia Ana Rosa y a los invitados que tenían este jueves en la mesa política.

Todo ha comenzado cuando Ana Rosa ha repartido calcetines con la cara de los principales líderes de los partidos políticos que concurrirán en las urnas el próximo 28 de abril. Pero Joaquín Prat tuvo tan mala suerte que se quedó sin un par para él. Alguno de los presentes quería consolarle al decirle que actualmente la moda es ir sin calcetines.

Lo que nadie se esperaba es que el presentador se fuera por la tangente y se desmarcase con una respuesta inesperada: “Pero si yo no llevo ni calzoncillos”. Ana Rosa se quedaba con cara de circunstancias ante la confesión de su compañero. Lo que se desconoce es si lo ha dicho en clave humor o realmente no utiliza ropa interior.

Conociéndole, no se puede descartar nada ya que es un hombre que lo que dice lo cumple. Basta con recordar que prometió raparse el pelo si las pruebas de ADN confirmaban que Pilar Abel no era hija de Salvador Dalí y tuvo que pasarse la maquinilla. De lo que no cabe duda es de que Joaquín Prat ha protagonizado uno de los momentazos televisivos de la semana.