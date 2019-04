La pareja se comprometió hace unas semanas en una de las peticiones de mano más románticas que se recuerdan.

De la euforia a la tristeza en apenas dos semanas. O al menos eso es lo que muchos podrían pensar a tenor de estas imágenes. Jennifer Lopez aparece desconsolada por las calles de Nueva York tras los rumores de infidelidad que apuntan al que muy pronto se convertirá en su cuarto marido, Alex Rodriguez.

Sin embargo, en este caso, la ficción supera a la realidad. La actriz se encuentra inmersa en el rodaje de su último trabajo, “Hustlers”, y su tristeza se debe, única y exclusivamente a exigencias del guion.

La sombra de la infidelidad

Pese a que hace apenas unos días José Canseco destapó la presunta infidelidad del prometido de la del Bronx con su exmujer Jessica Sekely, parece que Lopez ha hecho oídos sordos al asunto. Canseco dio a conocer el supuesto affaire a través de un mensaje en Twitter; ” Estoy viendo el programa ‘World of Dance’ (de la cadena NBC) y a Jennifer López enviarle mensajes de texto a Alex Rodriguez. Pero lo que ella no sabe es que Alex le está siendo infiel con mi exesposa. Pobre mujer, no tiene idea de quién es (Rodríguez) en realidad”, escribió. Ante la falta de interés que generó su comentario, Canseco insistió y le envió un mensaje directo a Lopez: “@JLo si quieres saber la verdad sobre Alex Rodriguez, llámame al 702-374-3735″. Sin embargo, parece que no ha tenido mucho éxito.

Una pareja consolidada

Tanto Jennifer como Alex han decidido hacer oídos sordos a los posibles detractores de su relación, que comenzó hace poco más de dos años y a la que pondrán el broche de oro con un enlace cuyos detalles aún no han trascendido.

Lo que sí se ha hecho público ha sido el momento de la petición de mano, una de las más románticas que se recuerdan. Una preciosa escena en una playa que la intérprete de ‘El anillo’ compartió con sus seguidores de Instagram.

Además, el deportista quiso felicitar a su novia a través de las redes por su nueva aventura profesional como protagonista de 'Hustlers', el mismo trabajo que ahora nos regala estas peculiares imágenes de la artista entre la risa y el llanto.