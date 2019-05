Los Javis recuperan la vida de La Veneno para su nueva serie

View this post on Instagram

VENENO tiene luz verde. Será nuestro primer gran proyecto con Atresmedia Studios. Una serie que llevamos tiempo intentando sacar adelante, un sueño que nos emociona y que nos parece un homenaje muy importante y necesario. Lo haremos junto a su biógrafa oficial Valeria Vegas, que sabe todo de ella y que estuvo a su lado en los momentos más difíciles. Juramos solemnemente, ante la responsabilidad que conlleva hacia Cristina y el colectivo, hacerlo desde el respeto y, sobre todo, desde el corazón. La Veneno es, y siempre será, nuestra heroína. Y su historia merece ser contada. ALLÁ VAMOS.