El evento que une a Jaime de Marichalar con Chiara Ferragni

Como tantas otras veces, Jaime de Marichalar ha demostrado su pasión por la moda en un evento de Louis Vuitton celebrado en París

“Seguir la moda es no tener personalidad”, dijo Jaime de Marichalar en una pasada entrevista con la revista ‘Vanity Fair’. Sin embargo, el ex marido de la infanta Elena no pierde detalle de las nuevas tendencias, aunque luego no les siga el juego. Jaime de Marichalar y el mundo de la moda están muy unidos. Una pasión que acabó siendo profesión con la creación, junto a socios, de una sastrería. Por ello, Jaime de Marichalar no ha querido perderse un evento de Louis Vuitton en una de sus salas referencia de París, donde ha coincidido con una persona muy especial. El padre de Victoria Federica y Froilán es una habitual de los desfiles y actos relacionados con la moda tanto nacionales como internacionales.

Otra de las grandes personalidades asistentes al evento de moda de Louis Vuitton en París fue Chiara Ferragni. La que posiblemente sea la influencer más poderosa del planeta, fiel seguidora tanto de la marca como de la moda en general, fue la gran estrella. El pasado verano, Chiara Ferragni paralizaba el mundo con su boda 2.0, retransmitida a través de sus redes sociales. Una curiosa coincidencia entre Jaime de Marichalar y Chiara Ferragni que demuestra que la pasión por la moda provoca encuentros muy originales.