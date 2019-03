El comentario que Isabel Rábago escribió en sus redes sociales ha levantado una polvareda inimaginable. “No soy feminista, soy femenina. Soy la mujer que quiero ser, no la que quieren que sea”, escribió. Unas palabras a las que respondió Carme Chaparro indignada: “si no crees en la igualdad de hombres y mujeres haberte declarado no feminista”. Según la secretaria de comunicación del PP, estas declaraciones de la periodista le han provocado cientos de insultos, un hecho por el que se rompió este martes en ‘Ya es mediodía”.

“Lo que yo quería decir es que no soy la clase de feminista que quiere imponer la izquierda, sino la mujer que yo quiero ser; no creo que haya algo más feminista que eso. Además, no desprecio a los hombres por el mero hecho de ser hombres. Me he levantado y me encuentro un montón de insultos y vejaciones y he sido foco de críticas en las redes por mujeres que me dan lecciones de feminismo”, dijo al comienzo del programa. “Para mí, feminismo no es señalar a otra compañera en redes para que la maltraten. Yo no tolero que se me den lecciones para que se me humille”, añadió. Unas declaraciones que claramente iban dirigidas a Carme Chaparro.

Sin embargo, cuando más se ha emocionado ha sido cuando sus propios compañeros le han dicho que es “un ejemplo” de mujer por varios motivos y es que “estudia, trabaja y lucha cada día para que las mujeres estén mejor”. ● | LEER MÁS: [El guiño feminista de la reina Letizia en el Día Internacional de la Mujer]