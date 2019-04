Isabel Pantoja ya dijo una vez “no” a Supervivientes

No es la primera vez que en los despachos de Telecinco se baraja la posibilidad de que Isabel Pantoja se convierta en concursante de Supervivientes

Este miércoles ha amanecido con una noticia cuanto menos sorprendente, según la revista Semana, Isabel Pantoja estaría negociando su participación en Supervivientes. A pesar del shock que ha provocado esta información, lo cierto es que si echamos la vista atrás podremos comprobar que no es la primera vez que esta posibilidad ha sido una realidad.

El periodista Antonio Rosi explicaba en el Programa de Ana Rosa que antes de entrar en prisión, en noviembre de 2014, Isabel Pantoja tuvo diferentes reuniones para abarcar la posibilidad de viajar a Honduras, pero no como una participante más. Ella tenía sus condiciones y no eran lo que se dice sencillas. Quería ‘vivir’ en una isla aparte del resto de concursantes y tener contacto únicamente con Falete y las Mellis, Raquel y Bibi, con las que entonces todavía mantenía buena relación. Finalmente, la tonadillera no se decidió a vivir esta aventura.

Isa Pantoja

Precisamente mientras ella cumplía condena, su hija, Isa Pantoja, si se animó a demostrar sus dotes como superviviente. Y en una de las muchas conversaciones que tuvo sobre su entorno y su madre, contaba que a Isabel le encantaba el programa, que es algo que le gustaría vivir y que pensaba que sería una muy buena concursante porque a ella le encantaba y se le daba bien pescar.

Las condiciones de ahora

Parece evidente que ganas no le faltan, pero según la citada publicación, las exigencias son muchas. La cifra sobre la que ronda el caché de Pantoja estaría por encima de los 80.000, más otro medio millón que pide al margen de lo que suceda en el programa y las semanas que aguante en la isla. Quiere tener controlado quienes serían sus compañeros de aventura y poder viajar a España sin penalización si a su madre, que está muy enferma, le ocurriese algo en su ausencia. ¿Llegarán a un acuerdo? Todavía nadie se atreve a dar respuestas rotundas, pero no hay que esperar mucho para comprobarlo.