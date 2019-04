La presencia de Isabel Pantoja es el gran bombazo de esta edición de 'Supervivientes'. Pero hubo dos personas que fueron visionarias y sabían que la tonadillera acabaría concursando en el reality más extremo de la televisión

Es bastante posible que la entrada de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’ sea una de las noticias con mayor impacto de los últimos (y próximos) meses. La tonadillera ha decidido poner rumbo a Honduras para enfrentarse a una de las experiencias más extremas y que pondrán a prueba todos sus límites.

Mucho se ha hablado -y se hablará- de ello, sobre todo una vez que arranque su concurso. Pero hay dos personas que ya predijeron, voluntaria o involuntariamente, la participación de la artista en ‘Supervivientes’. Se trata de dos conocidos del humor español, Los Morancos. Corría el año 2011 cuando la pareja de cómicos parodió una escena del reality con la Pantoja como protagonista.

En ella se veía a la cantante nadando en la playa para buscar a su hijo Kiko Rivera, que participó en la edición de dicho año. Una premonición de lo que al final ha terminado por pasar casi contra todo pronóstico. Las conexiones no acaban ahí ya que cuando el Dj llegó al plató de ‘Supervivientes’, ahí estaba su madre para brindarle apoyo. Entonces, ante la pregunta de Jorge Javier Vázquez, la tonadillera confesó que le gustaría participar: “A mí me encanta ‘Supervivientes’. Me encantaría ir, yo soy muy buena superviviente porque pesco divinamente”.

Isabel Pantoja tiene por delante una experiencia muy diferente a lo que está acostumbrada y se va a Honduras con la maleta cargada de ilusión. Allí se encontrará con Chelo García Cortés o las Azúcar Moreno, personas que podrían hacer piña con ella. También con Omar Montes, el que hasta hace poco era novio de su hija.