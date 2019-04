La cantante ha aterrizado en los Cayos Cochinos por la puerta grande.

Sin duda uno de los momentos más esperados de Supervivientes 2019. Ver a Isabel Pantoja tirarse del helicóptero en su llegada a los Cayos Cochinos era, hasta hace unas pocas semanas, una imagen que pocos podían llegar a imaginar. Escena que ya se ha materializado ante la atenta mirada de millones de espectadores. “Estoy muy nerviosa”, decía la artista mirando a cámara mientras Jorge Javier Vázquez le confesaba tener muchas expectativas puestas en su concurso.“Muchas gracias, así lo espero. Primero quiero decir a mi familia que estoy viendo y mandar todo mi cariño a mi madre, a mis hijos, a mis nietos, a mi familia a mis fans….tengo mucho miedo. No quiero defraudaros”, decía la tonadillera. Un tenso momento en el que no ha podido evitar el llanto cuando el presentador le ha informado que sus hijos, y muy en especial su hija Isa Pantoja, estaban viendo a su madre desde plató. “No llores mi vida, no llores. Yo voy a saltar como tú. ¡Venga arriba! Isa te amo, kiko te amo. Este beso va para todos”, esbozaba la artista sin casi poder articular palabra.

Decidida y sin apenas titubear, la cantante se ha tirado del helicóptero de manera limpia y precisa. Un salto digno de una gran superviviente. Mientras tanto, los rostros de sus hijos no podían contener la emoción del momento. Algo que, sin que sirva de precedente, ha acercado a Kiko Rivera y a Isa Pantoja durante unos segundos.

No cabe duda de que esta ha sido toda una proeza para Isabel Pantoja, y es que a lo largo de su carrera ha manifestado en multitud de ocasiones el pánico que tiene a volar. Un miedo al que ha plantado cara en su primer día como superviviente. Aventura que comienza ahora y de la que, por el momento, se ha convertido en la protagonista albsoluta.