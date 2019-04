Isabel Pantoja esgrime las razones por las que ha decidido participar en Supervivientes 2019, sus objetivos y desvela lo que habló con Isa Pantoja

Mucho se ha hablado del concurso de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’ pero todavía no habíamos escuchado a la protagonista dar sus razones y contar sus objetivos de cara a esta gran aventura. La tonadillera ha utilizado la revista ‘Hola’ para contar sus sensaciones previas al viaje a Honduras. La Pantoja tiene claro que ha tomado la decisión correcta: “Si voy a hacer algo en la vida que no quiero, como es morirme, ¿por qué no voy a hacer lo que quiera?”, dice.

Isabel dice que ‘Supervivientes’ “es un reality que me ha encantado y por eso me hace mucha ilusión participar”. Además, sorprende al asegurar que no tiene problemas por estar expuesta todo el día en los medios: “Como me llevo sintiendo observada toda la vida, incluso hasta dentro de mi casa aunque no haya cámaras, no me importa en absoluto ni me va a resultar incómodo estar todo el día expuesta”, argumenta.

Tras su reaparición en ‘GH DÚO’ para visitar a Kiko Rivera y comunicarle la noticia de su concurso, se ha hablado de lo delgada que está la cantante en la actualidad: “Estoy muy delgada y me han dicho que debería engordar cuatro o cinco kilos antes de irme”, confiesa. Otro asunto es tabaco, el cual no podrá probar mientras dure su estancia en Honduras, algo que la artista ve como una oportunidad de desterrarlo de su vida: “Sé que no podré fumar, pero no me preocupa, ¡ojalá consiga dejarlo!”.

Respecto a la voluble relación con su hija, Chabelita, Isabel Pantoja desvela qué fue lo que hablaron cuando la joven llamó su madre al enterarse de su concurso en 'Supervivientes': "Estaba loca de contenta y me dijo 'Mamá, ojalá me pudiera ir yo también'". La sevillana tiene claro que va a Honduras a por todas: "No me voy a rendir fácilmente. Lo único que hace falta es que todo lo de aquí esté perfecto", dice en referencia a su familia.