El hermano del fallecido Paquirri, Antonio Rivera, se ha mostrado muy sorprendido al conocer la noticia

A las 20.05 de la tarde del pasado martes 9 de abril una noticia dejaba en shock a todos los telespectadores de ‘Sálvame’. El director, David Valdeperas confirmaba que Isabel Pantoja era ya una de las concursantes confirmadas para la próxima edición de Supervivientes. Anabel Pantoja, que estaba su lado, mostraba su sorpresa, ni siquiera ella lo sabía. Ahora LOOK ha querido conoce la opinión del cuñado de Isabel, que se ha quedado, cuanto menos, sorprendido.

Antonio Rivera no mantiene relación alguna con los Pantoja desde que su hermano Paquirri falleció. Cuando desde este medio se le ha dado la noticia, no podía creérselo, él es una de las muy pocas personas de este país que aún no se había enterado “no fastidies” decía presa del asombro. “Pues se va a quedar allí muy delgadita” comentaba divertido mientras digería la noticia.

“Estoy muy sorprendido” reconocía y dejaba claro que “yo no iría por nada del mundo, ahí las pasan canutas”. Ante la gran pregunta ‘¿Crees que Isabel lo hará bien?’, “yo no lo sé, yo no sé la fuerza que tiene cada uno, yo solo se la mía”. Lo que ha dejado claro es que verá el programa, “claro, ¿Por qué no?”. Y además le desea que le vaya bien.

¿Será Antonio Rivera del team Isabel? ¿Votará para que se quede cuando sea nominada? Desconocemos si llegará a tanto, la verdad, pero sin duda le ha parecido una idea simpática la de ver a la tonadillera pasando penurias en Honduras.