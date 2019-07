La artista y el presentador, grandes amigos en el pasado, protagonizaron un gran encontronazo que les llevó a la ruptura total. Hasta hoy. Isabel Pantoja se sentó ante Jorge Javier Vázquez muy emocionada y com ganas de contarle casi todo lo que ha vivido en la sila.

Era el gran momento de la noche y no defraudó. Sin Isabel Pantoja ‘Supervivientes’ no habría sido lo mismo. Nada más llegar, la cantante tuvo uno de los mayores recibimientos que se recuerdan con flores incluidas. Con el plató entero en pie y en modo aplauso cerrado, la tonadillera hizo su entrada triunfal y se reencontró con los suyos. En el centro del escenario le esperaban sus hijos, Isa y Kiko, y su sobrina Anabel. El momento fue de lo más emocionante pero lo mejor, sí cabe, vino después. La noche era de reencuentros y con Jorge Javier Vázquez también tenía uno pendiente. La tonadillera quiso brillar y brilló y dio una sincera entrevista al que un día fuera su gran amigo.

La cárcel y el motivo de su abandono: temas tabú

Pero no todo fue frontal en su entrevista. Isabel abusó por momentos de la ironía, de la hipérbole y de su condición de súper estrella para rehusar contestar a según que cosas. Jorge le preguntó en que sentía que había crecido durante su participación en el concurso e Isabel dijo pero sin decir: “Me he liberado de mi pasado más reciente, aunque no lo quiera nombrar”. Pantoja sigue sin lograr hablar abiertamente de “ese lugar donde no elegí estar” y tampoco de los motivos que han motivado su abandono. Al ser preguntada de como se sentía de salud, Isabel fue más enigmática que nunca: “Gracias a Dios se ha cogido a tiempo lo que tenía”. ¿Que le pasa realmente a la artista?

Isabel fue sincera pero ante todo fue Pantoja. Con un dominio total de la entrevista, la “reina de la copla” contestó con mayor o menor sinceridad según le convenía. Jorge Javier estuvo insistente pero sin herir. La cantante llegó con la lección bien aprendida y lo repitió como un mantra: “Lo primero que quiero decir es que me dio mucha pena no llegar a la final. Yo quería llegar hasta el final”. Lo repitió hasta la saciedad. Jorge alabó su actitud: “Has superado ampliamente las expexctativas. Podrías haberte limitado a estar en un segundo plano pero te has metido en todos los charcos”. Isabel asintió y agradeció públicamente a Chelo García-Cortés y a Dakota por su cariño en la isla.