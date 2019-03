Cuando las cosas parecían estar más tranquilas en la vida de Isabel Pantoja, la tonadillera ha vuelto a recibir una vez más un varapalo. Esta vez de índole judicial. Y es que, según han revelado este miércoles en ‘Cazamariposas’, la cantante ha perdido el juicio contra ‘Las Mellis’. La demanda que se remonta a hace dos años ha sido desestimada y ahora la intérprete de ‘Marinero de luces’ tendrá que hacer frente a las costas del juicio. Una suma de dinero que supera los 70.000 euros y que Pantoja ha debido recibir como una noticia complicada.

Demanda que Isabel interpuso después de que las cantantes y antiguas amigas de Pantoja, hicieran una entrevista que no resultó de su agrado. Y es que en sus declaraciones, desvelaron que supuestamente Isabel tuvo una fuerte discusión con la entonces niñera, Dulce, motivo por el que la cantante llegó a amenazarla e incluso arrastrarla por las escaleras, según sus palabras. Fue entonces cuando Isabel Pantoja se puso manos a la obra y tras escuchar estas polémicas declaraciones, no lo dudó. Las denunció por atentar contra su derecho al honor y llegó a pedirlas 250.000 euros. Sin embargo, el juez ha considerado que no tenía razón y ha fallado a favor de 'Las Mellis'. No obstante, todo esto ha sucedido en primera instancia y la decisión todavía no es firme.