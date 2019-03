Isabel Jiménez se prepara para dar a luz de manera inmediata a su primer hijo. Ha trabajado sin descanso hasta casi el último día de embarazo

No suele ser muy habitual que las mujeres que están a punto de dar a luz trabajen hasta casi el último día, pero Isabel Jiménez está hecha de otra pasta. La periodista está a punto de dar la bienvenida a su primer hijo pero no ha abandonado los telediarios ni su agenda de compromisos publicitarios hasta ahora.

Hugo, así es como se llamará su bebé,. vendrá al mundo en los próximos días y así lo ha confirmado la propia Isabel durante su último acto promocional, en Almería: “Es cuestión de días, la semana que viene”. Pese a lo voluminoso de su tripa, la presentadora no ha querido dejar de trabajar y así lo explica: “Sigo al mismo ritmo hasta que me dejen”. El periodismo es su vida y no ha querido renunciar a él hasta que no le ha quedado más remedio. Este viernes presentará su último telediario junto a David Cantero.

Durante los meses de embarazo, Isabel Jiménez ha experimentado numerosas alegrías. Quizás una de las más grande fue el ‘babyshower’ que le organizó su gran amiga Sara Carbonero. Ambas guardan una amistad muy sólida forjada en los pasillos de Telecinco. La mujer de Iker Casillas es una de las personas que más pendiente ha estado de Isabel en estos meses y al cariño es mutuo: “Sara está como loca, somos como hermanas. A Martín y Lucas los quiero como si fueran mis sobrinos”, decía durante un acto. Por lo tanto, no es de extrañar que la de Corral de Almaguer viaje en los próximos días a Madrid para estar junto a ella.

El que viene significará el debut como madre de Isabel Jiménez y será fruto de su amor junto al ingeniero Álex Cruz, con quien mantiene una bonita relación de amor desde hace una década. Trabajadora y madraza a partes iguales, la vida le ha planteado un bonito reto a la periodista. |[LEER MÁS: La gran inversión de la familia de Rosalía].