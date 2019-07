Isa Pantoja quiere quitarse el apellido y este es el motivo

Isa Pantoja se estrena en el mundo de la música y lo quiere hacer desmarcándose de su apellido y alejada de la sombra de su madre

Isabel Pantoja está a punto de aterrizar en España y puede ser que lo primero que lea sea que su hija Isa, su pequeña del alma, quiere borrar el rastro del apellido que tan a gala lleva el clan de la tonadillera. Pero que no cunda el pánico. Tal y como ha contado Isa Pantoja en una entrevista concedida a la revista Lecturas, su idea es eliminar su famoso apellido de cara al lanzamiento de su primera canción.

El primer single de la hermana de Kiko Rivera saldrá en agosto o septiembre y, para entonces, ella quiere que su nombre artístico sea Isa P., pero con la letra p pronunciada ‘pi’, como en inglés. ¿Por qué no ser Isa Pantoja?, ella lo tiene claro: «todo el mundo sabe ya quien soy».

Más allá de este cambio de nombre, la hija pequeña de la tonadillera está expectante ante la llegada de su madre y lo que pensará de su nueva andadura profesional: «Me da miedo, He tardado dos años en sacar el tema, para mí es mucha responsabilidad. Si empiezo no lo voy a hacer de la mano de mi madre«. Pero, ¿cuenta Isa con el empujón de ser una Pantoja para el lanzamiento de su proyecto? No, la ex de Omar Montes sabe que ser hija de su madre puede servirle para el empujón inicial, pero si después no gusta, dará igual quién sea ella.