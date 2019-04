Una buena amiga de Isa Pantoja confiesa que el bombazo informativo del concurso de Isabel Pantoja en Supervivientes pilló por sorpresa a Isa

La relación entre Isa Pantoja y su madre nunca se ha caracterizado por la fluidez y la sintonía a la hora de comunicarse. Sus desencuentros, reconciliaciones, dimes y diretes han sido televisados y son conocidos más que de sobra. Por eso, quizás no sorprenda tanto la curiosa manera cómo se ha enterado la peruana de que su madre se convertía en el fichaje estrella de ‘Supervivientes 2019’.

Ha sido una buena amiga suya, la periodista Marta Riesco, quien ha desvelado en ‘El Programa de Ana Rosa que Chabelita fue consciente de que su madre emprendería la aventura que un día ella vivió por la televisión. Es decir, Isa no lo supo hasta última hora de la tarde del pasado martes 9 de abril.

Algo que deja en evidencia la escasa relación que Isa Pantoja tiene con su familia. Va al margen de lo que sucede en Cantora o de las evoluciones de su hermano, Kiko Rivera, en GH DÚO. De hecho, ya ha confirmado que no va a acudir este jueves cuando abandone la casa de Guadalix: “No iré a recibir a mi hermano al plató. Hablaré con él pero más adelante. Me gustaría quedar como dos hermanos normales”. Otro capítulo más de una relación que no siempre ha sido tan fraternal como debería.

Mucho se ha hablado de la supuesta indirecta que Irene Rosales envió a Chabelita y ahora ella ha respondido en una entrevista con la revista ‘Lecturas’: “Que tenga muy en cuenta que soy la hermana de Kiko y eso no va a cambiar. Sus hijos, mi madre y yo vamos a estar siempre, hay que aguantarnos”.

Pese a todo, su respuesta al concurso de su madre ha sido apoyarla en Instagram. Isa Pantoja está centrada en vivir su vida al lado de Asraf Beno, el hombre que ha ocupado en su corazón el hueco que dejó Omar Montes. Ambos se conocieron en la casa de ‘GH VIP’ y desde entonces han ido poco a poco asentando los mimbres de su relación sentimental. | [LEER MÁS: El pasado pasa factura: las cuentas pendientes que los supervivientes dejan en España].