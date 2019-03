Mientras que muchas personas se han echado las manos a la cabeza al ver a Alejandro Albalá comportarse de manera celosa con Sofía Suescun dentro de la casa de ‘GH DÚO’, a su ex, Isa Pantoja, no le ha sorprendido para nada. Así lo asegura la hija de Isabel Pantoja en ‘Lecturas’, donde dice que ella también ha “sufrido sus celos obsesivos”.

“Alejandro está mal psicológicamente. Le gusta sufrir, le encanta. Se siente cómodo en el papel de víctima”, asegura en las páginas de la revista, donde recuerda que cuando eran novios se ponía muy celoso cuando salía sin él, “me miraba el teléfono cuando estaba dormida, miraba las conexiones de WhatsApp”.

A pesar de estas actitudes, Isa no le considera “machista”, solo una persona “obsesiva”. De esas “personas que te dicen que eres lo peor, pero aun así están contigo. La relación era tóxica. Te perdona algo, pero te lo recuerda siempre”, sentencia en las páginas del citado medio.

Isa Pantoja también ha querido aclarar que no tiene tan buena relación con el padre de su ex como este asegura. “No sé por qué lo dice”, dice, aunque cree que podría deberse a la batalla que mantienen los padres de Alejandro pues, en sus palabras, “se tienen ganas”. A pesar de todo, a ella no parece importarle y es que su objetivo en estos momentos está en otro lugar, en su próximo juicio con Paz Guerra del próximo 8 de abril.

Pero no solo ha hablado de la familia de su exmarido, sino también de la suya propia. Ha aprovechado la entrevista para mostrarse escéptica con las palabras de Dulce cuando asegura que su hermano Kiko no la quiere. "No estoy de acuerdo. Tiene mucha más información que yo, y por algo lo dice, pero no lo siento así", sentenció sobre el tema. Y es que ella prefiere que su hermano salga de la casa de 'GH DÚO' para aclararlo todo.