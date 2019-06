Hablar de Irene Villa es hablar de positividad y lucha frente a la adversidad. La joven se ha labrado un futuro superando numerosos obstáculos debido a las secuelas que le dejó el atentado terrorista que sufrió siendo una niña. Este 17 de junio, la ciudad de Estepona, en Málaga, ha querido rendirle un homenaje dedicándole una calle, pero no una vía cualquiera, sino la que da acceso al hospital de la localidad. Acompañada por su madre, María Jesús González, y por el alcalde José María García Urbano, Irene Villa ha pronunciado un emotivo mensaje de agradecimiento hacia aquellos a los que considera «ángeles en la tierra». Dale al play y no pierdas detalle de su discurso. | [LEER MÁS | Rosalía no es la única: la otra cantante que dijo “no” a Pilar Rubio y Sergio Ramos]