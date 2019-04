Durante las semanas que ha estado en la casa de ‘GH DÚO’, Irene Rosales ha pasado de ser conocida para el gran público como la mujer de Kiko Rivera a convertirse en una gran revelación, una mujer con las ideas muy claras y con mucho que aportar. Gracias al formato, la nuera de Isabel Pantoja se ha mostrado tal y como es y, aunque ha conquistado a muchos, no ha podido estar en la final junto a su marido. Ahora que está en el mundo exterior, se ha convertido en su mayor defensora, tal y como demostró este domingo en el ‘Debate’.

Si algo demostró tener claro Irene es que quiere que su marido sea el ganador del concurso y no solo por el gran mérito que eso tiene, sino básicamente por el premio económico, que es lo que realmente les hizo aceptar la oferta de Telecinco. A menos de una semana de la gran final, la sevillana también tiene claro a quien elegiría como ganador si Kiko no pudiera ser y la respuesta puede sentar muy mal a su cuñada, Isa Pantoja.

Irene, sobre Isa: “Tengo que decir que ella entró en un reality y de las primeras que se hizo su mejor amiga fue de Techi” #GHDÚODBT13 pic.twitter.com/dawDcwbsqq — Gran Hermano (@ghoficial) 7 de abril de 2019

Para Rosales el otro justo ganador es Alejandro Albalá, su excuñado, un chico al que ha podido conocer a fondo durante las semanas de convivencia y que le ha caído muy bien. “Si Kiko no gana, me gustaría que lo hiciera Alejandro”, confesó al presentador del espacio, Jordi González.

Irene es consciente de que a Isa podría no haberle hecho mucha gracia que tanto ella como Kiko hayan hecho buenas migas con el cántabro, pero tampoco le preocupa. “Ella entró a un ‘reality’ y lo que hizo el primer día fue hacerse mejor amiga de Techi”, recordó para sorpresa de todos, lanzando una pulla a la hermana de su marido, que no dudó en arrimarse a la ex de Kiko Rivera cuando coincidieron en ‘GH VIP’ algo que, por sus palabras, no le sentó nada bien ni al dj ni a Irene.

A pesar de las predicciones de Rosales, habrá que esperar a este miércoles para saber quién se lleva el codiciado premio de 'GH DÚO', de 100.000 euros, a los que hay que sumarles el sueldo de cada concursante. Una cifra que, de recaer en Kiko Rivera, solucionaría de sobra sus problemas económicos.