Irene Rosales ha subido una imagen a Instagram y en la mayoría de los comentarios le preguntan si está embaraza, esta es su respuesta

“Por lo que puedo leer en los comentarios de esta foto, muchas me ponéis si estoy embarazada y tengo que deciros que no, simplemente es un cuerpo sin machacar en el gimnasio, no es perfecto, pero estoy súper feliz con mi cuerpo, no quiero o pido más”, así de tajante se muestra Irene Rosales con los muchísimos comentarios que afirmar que en su última imagen de Instagram en la que aparece sentada en la playa en bikini, parece que tiene barriguita de embarazada.

Un extremo que lejos de molestarle, ha querido sencillamente aclarar, por ello además de escribir las anteriores líneas, ha hecho un vídeo donde deja muy claro que sabe que su cuerpo no es perfecto, que no lo trabaja en el gimnasio, pero que es completamente feliz como es porque está llena de salud y eso le parece lo más importante. Punto. Lo tiene clarísimo.

Y, es más, cuando poco después de empezar Gran Hermano, la sevillana sufrió un aborto y comentó que no estaban buscando embarazo y que en principio su idea era no tener más hijos. Sea como fuere y decida lo que decida en el futuro, ahora mismo Irene disfruta de la familia que tiene, de sus dos hijas y de su marido, que después de confesar su adicción a las drogas y de haberse recuperado por completo, quiere dedicar a los suyos todo el tiempo posible.

Además, después de su paso por el reality, Irene ha salido con una imagen muy reforzada, aunque lo cierto es que no ha vuelto a ningún programa de televisión y continúa con su vida en Sevilla, tal como la dejó antes de embarcarse en la aventura.