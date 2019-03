View this post on Instagram

Un día te das cuenta que todo lo que soportaste x amor , sólo te causó un daño irreparable a vos… NO AMA QUIEN DAÑA. El tiempo te pasa la factura en tu cuerpo… mientras que la persona que te lastimó seguirá lastimando, no te rompas por mantener nada, no existe el cambio, nadie cambia. No esperes que te pase a vos para aprender a huir a tiempo!. 🙏🏻 (operada de desgarro pectoral causado por impactos de golpes durante un largo tiempo)