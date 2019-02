Inma Cuesta no para. Tras recoger un premio en los Feroz como Mejor Actriz, ahora ha sido distinguida con un reconocimiento que no esperaba. Descubre cuál es.

Hay ocasiones en las que no hace falta nacer en un lugar determinado para sentirse parte de él. Eso le sucede a Inma Cuesta. Ser valenciana de nacimiento, pero andaluza de adopción le ha valido un reconocimiento que no esperaba: la Medalla de Andalucía. Y no lo esperaba porque suele recibir trabajos más vinculados a su carrera como actriz. Se trata de una distinción que otorga el gobierno regional y que la ha cogido por sorpresa pero que la llena de alegría porque se convierte en profeta en su tierra.

La propia Inma Cuesta ha expresado su alegría en sus redes sociales: “Gracias @andaluciajunta. Es un honor recibir la Medalla de oro de Andalucía como reconocimiento a mi trabajo. Gracias 🙏🏽 por todos los mensajes de felicitación, es emocionante sentir tanto amor y tanta alegría a mi alrededor!!!ENHORABUENA a todos los galardonados, el 28 de Febrero lo celebramos en Sevilla!!💚”.

Últimamente, Inma Cuesta se ha acostumbrado a recibir premios. El último, hace menos de un mes en la gala de los Premios Feroz, donde se llevó el galardón a Mejor Actriz por su interpretación en 'Arde Madrid'. Este se une al que ya consiguió en 2014, así como de la Unión de Actores (2015), el Fotogramas de Plata (2011 y 2013) y sus tres nominaciones a los Goya.