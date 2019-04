Pablo Motos aparcó momentáneamente su faceta de presentador para hablar con la prensa sobre los tratamientos de belleza a los que se somete en su centro estético de confianza. No obstante, su programa salió a relucir, dado que ‘El Hormiguero’ está a punto de cumplir las 2000 emisiones. Para celebrar una cifra tan importante Pablo Motos ha invitado a un personaje muy especial, Will Smith, una revelación que no tenía previsto confesar en este evento. Entre ambos ha surgido una gran amistad, tanto que incluso ambos tuvieron juntos un negocio desconocido. ¿Quieres conocer los detalles? Dale al play y descúbrelo todo. | [LEER MÁS: Este es el sorprendente negocio en el que se ha embarcado Paz Padilla con su hija]