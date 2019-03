Este domingo expira el contrato de María Teresa Campos con Telecinco sin ningún proyecto encima de la mesa. Repasamos los altibajos que ha tenido su carrera televisiva. De ser la reina de la cadena a estar ninguneada, pasando por su brutal ataque a Paolo Vasile

Llegó el momento que María Teresa Campos no quería. El próximo martes 1 de abril de 2019 se extingue el contrato que liga a la periodista con Mediaset y, aunque eran muchas las teorías que circulaban, Look ha podido confirmar que la relación contractual de la presentadora termina ese día. El vencimiento le llega a pocos meses de cumplir los 78 años y le deja un regusto amargo en el paladar por no haber podido presentar un último programa antes de la finalización. Ha pasado mucho tiempo, quizás demasiado, desde que aquel julio de 2017 terminase su periplo en ‘Qué tiempo tan feliz y pronunciase aquella famosa frase: “Vuelvo en septiembre, cuando pase el calor”. No solo transcurrió ese verano, sino también el siguiente y quién sabe si pasará este también. Ha hecho calor, frío, ha llovido, nevado y solo hay una cosa clara: la cadena no le ha dado la oportunidad a María Teresa de despedirse por la puerta grande con un programa a su altura.

Su historia en Telecinco se divide en dos etapas (1996-2004 y 2007-2019) y se escribe con una caligrafía llena de altibajos, de la grandeza a otros momentos más complicados. Consiguió firmar uno de los contratos más jugosos que se recuerdan: 500 millones de pesetas a cambio de 200 programas, mucho dinero por aquel entonces. ‘Día a Día’ fue el programa que mejores datos de audiencia cosechó, pero María Teresa consiguió enrolarse en otros muchos proyectos interesantes y que la hicieron merecedora del apelativo de ‘la reina de las mañanas’. Durante su segundo periplo, la malagueña triunfó con ‘QTTF’ (hasta su cancelación), participó en ‘Sálvame’ como defensora de la audiencia y protagonizó el famoso reality ‘Las Campos’, entre otras cosas. Si bien es cierto que ahí prefirió ceder el protagonismo a sus hijas.

Dentro de la relación amor-odio de María Teresa Campos con Telecinco hay una persona que ha marcado para bien o para mal su devenir: Paolo Vasile. Por el consejero delegado de Telecinco pasan todas las grandes decisiones que se toman en la cadena y llegó a ser, en 2004, blanco de iras de la veterana periodista. La salida de Campos a Antena 3 enfadó muchísimo al italiano, que hasta pensó en demandar. Sin embargo, delante de los medios ofrecía un discurso conciliador: “En estos momentos, estamos encantados porque estamos haciendo un programa con una audiencia excelente, con un target comercial por encima del 26%”.

La respuesta de María Teresa Campos fue antológica. Fuera de sí y en el plató de su nuevo programa, contestó muy duramente al que había sido su jefe: “creo que hay que apoyarse, tenemos que apoyarnos. Por eso cuando sale un imbécil diciendo tonterías… No he visto nunca una persona que haya cogido una perra más grande conmigo que éste que dice estas tonterías… te voy a decir una cosa ¡cállate ya! Vete a tu tierra y ¡cállate ya! Si tú estás aquí porque a ti no te quieren, a ti sí que no te quieren ni allí. Vete y cállate ya (…) ¡Gilipollas! Que te calles que a mí no me soborna nadie... Me has querido sobornar y por eso me he ido. Ya está, ya lo he dicho. Ya no hablo más de este tema. Cállate ya. ¿Pero no me ibas a demandar porque no querías que me fuera? Y ahora resulta que estabas encantado”.

En 2007 vuelve a la cadena con ‘El laberinto de la memoria’ y ‘Hormigas blancas’ (en horario de madrugada) para después pasarse al periodismo político con ‘La mirada crítica’ y posteriormente coger las riendas de su último programa, ‘Qué tiempo tan feliz’. Ocasión que aprovecha para desmentir su mala relación con la cadena y con Vasile: “quiero decir que es absolutamente incierto que yo tenga ningún problema con esta casa” y añadía: “no me voy a ir a mi casa ni nadie me ha mandado ni me quiere mandar a mi casa”. Un paso hacía atrás en busca de la reconciliación.

María Teresa Campos, al ataque

Desde que se cancelase su programa, la periodista busca con ahínco un sitio en la televisión que no acaba de llegar. Siempre que ha podido ha mostrado su predisposición a ponerse delante de las cámaras, pero esta vez sin éxito. Tampoco ha perdido la oportunidad de lanzar alguna que otra pulla -de nuevo- a Vasile, como durante una intervención en ‘Sábado Deluxe’: “por cierto, gracias Patiño por la foto que me habéis puesto. Fíjate que la estaba viendo y pienso ‘si parece una presentadora de televisión”.

Sus palabras más recientes hablan a las claras de su hartazgo y decepción con Telecinco: “he trabajado con mucha gente que me ha ninguneado (…) he trabajado con mucha gente que no ha aceptado ninguna de las ideas que yo tenía”, comentó hace quince días en el programa ‘Que no salga de aquí’, presentado por Mireya Marrón. Allí también puso las cosas en su sitio y reclamó su importancia en la historia de la televisión. Nada de ser una ‘Chica Hermida’: “Las chicas Hermida eran más jovencitas y ya existían cuando yo llegué. Yo le vendí un espacio a Hermida que le gustó mucho”. No fue el único. Yo empecé a hacer en TVE un espacio como ‘Tu Cara Me Suena’. Me gustaba inventar esas cosas y salieron Concha Galán y Terelu haciendo de Las Grecas. Es invento mío, no lo digo para echarme flores, lo puedes buscar en el archivo de TVE”.

Respecto a qué programa querría presentar en estos momentos, la andaluza ha sido clara y ha mandado un mensaje a Mediaset: “me gustaría que esa pregunta me la hiciera otra persona”, refiriéndose a Paolo Vasile, al mismo tiempo que mostró su predisposición a conducir otro tipo de programas: “ojalá pudiera yo presentar ahora una tertulia política”. El contrato ha vencido y ahora tocar seguir esperando una oportunidad de cerrar su carrera con un broche de oro, pero la paciencia y la esperanza de María Teresa Campos tienen unos límites. | [LEER MÁS: El catastrófico maquillaje de Rosa López que no podrás dejar de mirar].