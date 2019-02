Rami Malek protagonizó el gran susto de la noche con su caída del escenario El momento 'in memoriam' tuvo una sonada ausencia

Sin presentador

Esta noche los premios Óscar han repetido una estrategia de hace 30 años, no tener presentador. Aunque eran muchas las voces que estaban en contra, el grupo Queen, acompañado del cantante Adam Lambert, consiguió, a base de rock, compensar que no hubiera nadie sobre el escenario para dar el pistoletazo de salida a la cita más importante de la industria del cine.

Terelu Campos se convierte en una de las protagonistas

Quién le iba a decir a la actriz Jessica Chastain que una de sus Stories de Instagram se iba a convertir en viral en España han utilizar un gif de Terelu campos. En el video, la protagonista de ‘Criadas y Señoras’ cuenta lo mucho que le gustó la serie ‘Lorena’, que cuenta la historia de Lorena Bobbit, la mujer que le cortó los genitales a su marido. El gran misterio es saber qué tiene que ver la ficción la hija de María Teresa Campos y su porra.

El toque español

“No hay fronteras ni muros que frenen el ingenio y el talento. En cada región hay historias que nos conmueven y esta noche celebramos la excelencia y la importancia del idioma de diferentes países”. Javier Bardem presenta en español el Oscar a Mejor película de habla no inglesa. pic.twitter.com/ErRzVeZ7Od — Cine en Movistar+ (@MovistarCine) 25 de febrero de 2019

El español fue uno de los grandes protagonistas de una gala más bien sosa y sin presentador. El primero en atreverse a hablar en el idioma de Cervantes fue Javier Bardem, que presentó el Óscar a ‘Mejor Película de Habla no Inglesa’ con un discurso subtitulado en inglés. Después subieron al escenario el actor mexicano Diego Luna y el chef asturiano José Andrés, que utilizaron ambos idiomas.

José Andrés, en su línea

Si por algo es conocido el chef al otro lado del charco, además de por su cocina, es por su batalla con Donald Trump. José Andrés se coló entre actores y actrices y aprovechó su momento, la presentación de la película ‘Roma’ para dar un zasca al presidente de Estados Unidos con su discurso: “Roma nos recuerda el entendimiento y la compasión que todos debemos a la gente invisible en nuestras vidas: inmigrantes y mujeres, que mueven a la humanidad hacia adelante”.

¡Menuda química!

La noche estuvo llena de canciones y actuaciones, pero la protagonizada Lady Gaga y Bradley Cooper pasará a la historia y es que derrocharon química. Sentados muy juntos, los protagonistas de ‘Ha nacido una estrella’ interpretaron el tema ‘Shallow’, protagonizando uno de los momentos más mágicos de la gala.

No terminó de la mejor manera

Rami Malek era uno de los favoritos para hacerse con el Óscar a Mejor Actor y, al final, las quinielas acertaron. Sin embrago, tras recoger la codiciada estatuilla el protagonista de ‘Bohemian Rhapsody’ sufrió una aparatosa caída cuando volvía a su asiento por la que tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia del Teatro Dolby de Los Ángeles. Por suerte, al final todo quedó en un susto.

Una ausencia muy sonada

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche es el homenaje a los artistas fallecidos durante el año. Un “in memoriam” que estuvo musicalizado de la mano de Gustavo Dudamel, marido de María Valverde, en el que hubo una sonada ausencia, la de Stanley Donen, director de ‘Singin’ in the Rain’ y que no estuvo incluido por haber fallecido apenas un día antes de la gala de los Óscar 2019.