Entre los 400 invitados que se dieron cita en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio no se encontraban algunos rostros que sí entraban en todas las quinielas. ¿Quiénes declinaron asistir al evento?

No podrán quejarse Sergio Ramos y Pilar Rubio de que han estado solos en su gran día. Desde primera hora de la tarde, Sevilla se echó a la calle para acompañarles en las inmediaciones de la catedral. Poco a poco fueron llegando los primeros invitados. La plana mayor de la plantilla del Real Madrid, amigos de la Selección Española, compañeros de televisión de Pilar Rubio y, por supuesto, familiares y demás seres queridos. Sin embargo, hubo algunas ausencias notables en la ceremonia religiosa. La gran duda es saber si no han sido invitados o bien han declinado ir. ¿Se les podrá ver en la fiesta posterior en la finca La Alegría o serán baja definitiva? ¡Descubre en nuestra galería quién no ha ido a la boda del año. | [LEER MÁS: Pilar Rubio no decepciona con su look nupcial]