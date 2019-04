'Déjate llevar' de Leticia Dolera logra triunfar en Canneseries tras la fuerte polémica del embarazo de Aina Clotet. No te pierdas las contundentes explicaciones de la propia directora.

Leticia Dolera ha vivido una gran alegría en el Festival de Canneseries al recibir un galardón por su serie ‘Déjate Llevar’, la cinta de la discordia y por la que tuvo que hacer frente a una gran polémica con la actriz Aina Clotet. La cinta se ha llevado el premio especial de mejor interpretación de ficción, dirigido a sus tres protagonistas: La popia Dolera, Celia Freijeiro y Aixa Villagrán.

En su discurso de recogida no quiso hablar de la decisión de -supuestamente- no contratar a Aina Clotet por estar embarazada, pero sí que lo ha hecho en unas declaraciones a los medios de comunicación hablando del asunto: “Me ha hecho daño que se dijeran cosas que no eran ciertas. Lo he pasado muy mal y todavía lo estoy asimilando (…) Todo el plan de rodaje estaba cerrado, contratado el equipo, no se podía ni adelantar ni retrasar, y la gente se puso a opinar sobre eso. No era verdad que estuviera de tres meses, el embarazo estaba muy avanzado y había escenas que requerían una exposición corporal explícita. Muchas compañeras como Icíar Bollaín, Gracia Querejeta, Ana de Miguel, teórica feminista, o Berta Ojeda, responsable de igualdad del Sindicato de Actores subrayaron que no se trataba de un tema de discriminación. Porque nunca lo fue. Pero era más fácil montar de todo esto un ‘Salsa rosa’”, expresa una dolida Leticia Dolera.

Aina Clotet acusó a la directora de discriminarla por estar embarazada y la polémica no quedó ajena para nadie. Incluso, diferentes compañeros de profesión dieron su opinión al respecto con este digital. En ‘Déjate Llevar’, Leticia Dolera reflexiona sobre el concepto de ‘vida perfecta’ que implantó hace años la sociedad de bienestar desde una perspectiva dramática con tintes de comedia. | [Leer más: La Infanta Cristina, un paso más cerca de España].