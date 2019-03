Gonzalo Miró se pronuncia sobre la relación de Malú y Albert Rivera

Gonzalo Miró ha sido la única pareja conocida de Malú por lo que las preguntas acerca de la relación de la cantante con Albert Rivera fueron inevitables

La de Malú y Albert Rivera ha sido, sin duda, una de las parejas más sorprendentes del invierno -aunque a Gonzalo Miró no se lo parezca-. Si bien es cierto que el político llevaba dos meses soltero y la artista cerca de dos años, cuando se hizo pública la noticia lo más sorprendente era el vínculo entre ellos ya que, a priori, no tienen nada en común.

Poco a poco el entorno de ambos se ha ido pronunciando. En el caso de la artista han sido tanto su padre como su madre quienes han hablado del político de Ciudadanos con un gran cariño y, por parte del catalán, se guarda un respetuoso silencio que no se atreve a negar lo que parece una evidencia.

Anoche fue Gonzalo Miró, ex de Malú, quien fue preguntado por la prensa sobre la nueva pareja de la que fuera su chica y, con mucha educación, aseguró no tener una opinión al respecto. “Esta película ni me va ni me viene, son dos personas que no tienen absolutamente nada que ver conmigo”, aseguraba el comentarista deportivo. Además, Gonzalo aseguró que no le sorprendía la pareja aunque la cara que puso al ser preguntado sobre si veía a la cantante viviendo en la Moncloa fue tal que desató las carcajadas de la prensa.