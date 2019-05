Francisco Rivera recibe un premio con una importante carga sentimental

Francisco Rivera vuelve a ser galardonado, esta vez con el Bombín de San Isidro, un premio que recibió hace décadas una de las personas más importantes de su vida.

Jueves emocionante y agotador el que vivió Francisco Rivera. Dos compromisos marcaban su agenda: la gala contra el cáncer y la entrega de los Bombines de San Isidro 2019. El torero recibió este galardón en reconocimiento a su dilatada y exitosa trayectoria en los ruedos. Pero no es un premio más. Se trata de una distinción a la que el diestro está muy vinculada ya que se lo entregaron a su difunta madre, Carmina Ordóñez, en el año 1988. Francisco no puede estar más ilusionado con ello ni tampoco puede evitar emocionarse al confesar lo importante que es para él recibirlo. ¡No te pierdas sus declaraciones!