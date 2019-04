La última visita oficial de Melania Trump ha sido muy diferente a las habituales. No todos pueden presumir de sacarse una 'selfie' con la Primera Dama...

Cada paso que da Melania Trump es mirado y examinado con lupa. Su nombre levanta controversia, opiniones dispares, pero hay una cosa clara: siempre acaba convertida en protagonista quiera o no. Su última visita de estado ha dado mucho que hablar por lo atípico de su desarrollo. La primera dama visitó junto a la segunda dama, Karen Pence, a los miembros de la Fuerza Aérea y de la Infantería de Marina de Estados Unidos, estacionados en la base Fort Bragg, en Carolina del Norte.

Su presencia fue muy aclamada porque saludó a todos los militares y a los hijos de los mismos. Melania Trump mostró su cara más amable, simpática y reconoció el duro trabajo que hacen las tropas en favor de EEUU. Uno de los momentos más llamativos fue al finalizar el acto, cuando la eslovena se quiso fotografiar con todos los integrantes del cuerpo.

La mujer de Donald Trump vistió para la ocasión con una chaqueta de algodón de Alexa Chung, con detalles militares, ideal para la ocasión, con solapa delantera y cinturón. Una prenda de lujo y cuyo valor asciende hasta los 791 euros. Melania completó el look con unos pantalones beige pitillo y unos tacones de aguja de piel de serpiente de Manolo Blahnik.

Pocas veces se la ha visto tan sonriente y ante los vítores y aplausos que recibió, Melania no podía más que agradecer todo el cariño recibido. Lo hizo tomándose fotos ‘selfie’ con todos los militares que se lo pidieron, dejando imágenes tan curiosas como esta.

La 'first lady' ha sido noticia en las últimas horas por su guerra abierta contra Anna Wintour, la editora jefa de la prestigiosa revista Vogue, quien confesó que Melania Trump no era digna de aparecer en la portada de dicha publicación. La primera dama la contestó a través de su portavoz: "Estar en la portada de Vogue no define a la señora Trump, ella ya ha estado allí mucho antes de ser primera dama".