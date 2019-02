View this post on Instagram

Aquí seguimos en la lucha, nadie dijo que iba a ser fácil, pero no soy una persona de tirar la toalla así como así y menos con este pedazo de equipo detrás que dan todo por mi y me hacen sacar la mejor de mis sonrisas y fuerzas, gracias de corazón @iqtramedicina y @angelvillamor61 por lo que hacéis desde hace tantos años conmigo y por que sé que estoy en las mejores manos #nevergiveup