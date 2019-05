Empeora el estado de salud de Filiberto de Saboya, nieto del último rey de Italia

Manuel Filiberto de Saboya volvía este martes a copar titulares por el empeoramiento de su estado de salud. Él mismo, heredero de la Casa de Saboya, ha vuelto a revelar en sus redes sociales y a través de una imagen en un hospital que de nuevo se enfrenta al mismo tumor de hace unos años. “No acostumbro a hacer esto, pero me anticipo a las especulaciones”, dice. “Hoy me enfrento al mismo problema que tuve hace unos años… y que no quiero nombrar. ¡Todo saldrá bien.Tengo moral y confianza!”, añade.

Y es que a Filiberto se le diagnosticó un tumor en el tabique nasal hace siete años y así lo dijo él en la revista Dive e Donna: “había perdido la voz y mi mujer me convenció para que me realizara un examen médico. Descubrí que tenía un tumor y tuvieron que operarme. Me extirparon tres cuartas partes del cartílago y parte del hueso nasal”. Meses más tarde tuvo que ser operado de nuevo. Todo ello junto a su mujer, quien es, sin duda alguna, su apoyo incondicional. La intérprete Clotilde Courau y madre de sus dos pequeñas han sido y son sus pilares, y ahora tanto por ellas como por él mismo mantiene un mensaje de positividad.

Si bien es cierto que este varapalo ha caído en su entorno como un jarro de agua fría, todo su círculo se muestra confiado en su recuperación en esta dura batalla que ya superó años atrás. Ahora le ha tocado vivirla de nuevo a los 46 años y todo apunta a que irá confesándose sobre sus avances. [LEER MÁS: Mariángel Alcázar: “El rey Juan Carlos no se quería ir sin cambiar la opinión que se tenía de él”]