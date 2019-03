La presentadora ha contestado a un ambiguo mensaje de Isabel Rábago sobre el feminismo en Twitter

Carme Chaparro ha revolucionado Twitter sin quererlo con su magistral lección de feminismo a Isabel Rábago, compañera de profesión y de cadena, ya que ambas trabajan en Mediaset.

“No, no soy feminista. Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea”, eran las palabras de la secretaria de Comunicación del Partido Popular de Madrid. Un comentario que acumuló más de 3.200 comentarios, entre ellos el de la presentadora de Cuatro.

La que fuera el rostro de Informativos Telecinco durante más de una década, contestó a la tertuliana de ‘GH DÚO’ con una rotunda explicación acerca de lo que realmente es el feminismo.

Isabel, ¿entonces crees en la superioridad del hombre sobre la mujer? Porque el feminismo es la doctrina que promulga que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso. Y nada más. Feminismo no es lo contrario que machismo. https://t.co/1iyygVYNHB — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) March 4, 2019

La respuesta de Chaparro ya roza los 7.000 'me gusta' sin que, hasta ahora, Rábago haya decidido contestarle.