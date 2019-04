View this post on Instagram

felicidades jefe🎉, hoy acabo mi día feliz de compartir tu día contigo y con toda la familia y amigos , no sabes lo feliz que me hace verte sonreír y disfrutar de nosotros . Gracias por ser esa persona que nunca me falla , por haberme enseñado a tener los valores que tengo , por haberme inculcado el respeto, la educación , el sacrificio, la constancia y el trabajar duro por mis sueños , ya que nada te regalan en la vida , gracias por darlo todo por mi y mis hermanos , eres mi mayor regalo , eres mi referente . Asique mil felicidades 🎊 ya no solo por ser tu cumpleaños si no por ser como eres , un tesoro . orgullosa de ti no sabes cuanto , toda la vida viéndote cumplir años a nuestro lado ❤️ pdt : eres todo un yogurin te adoro jefe 🎈🎉🎁❤️@antoniodavidflores