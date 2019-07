Ni el más optimista ni mucho menos la propia Terelu Campos habrían imaginado que un año después de volver a diagnosticarle cáncer de mama iba a recuperar la tranquilidad e iba a saborear el éxito fuera de 'Sálvame'

Terelu Campos no podrá olvidar nunca el 6 de julio de 2018. Ese día comunicó al mundo entero la peor de las noticias posibles: había vuelto a recaer en el cáncer de mama. Un revés absolutamente inesperado y que tenía más crueldad todavía porque se cumplía un año desde que anunciase que estaba completamente curada del que sufriese en 2012. El parte médico emitido aquel día no dejaba lugar a dudas: «la paciente presenta un nuevo tumor primario en la mama izquierda, por lo que será intervenida en los próximos días». Era el comienzo de lo que Terelu bautizó como «un infierno». Y no se equivocaba.

La hija de María Teresa Campos comenzaba una nueva batalla «mucho más dura que la anterior», tal y como dijo ella misma. Tan solo dos días después de saberse tan triste recaída, Terelu visitó el plató de ‘Sábado Deluxe’ para sincerarse a 72 horas entrar en quirófano: «estoy esperanzada y asustada. Tengo la confianza de que me operen y me quiten el tumor. Espero que el análisis de ese tumor me dé esperanzas para volver a pasar por todo. Soy fuerte pero lloro a solas», comentaba. Por suerte, tenía el inquebrantable apoyo de su familia, con su madre, hermana e hija a la cabeza.

La intervención quirúrgica cogió a Terelu Campos en una racha profesional brillante: colaboradora estrella de ‘Sálvame Diario’ y ‘Sábado Deluxe’, su libro, su colección de joyas y su aclamado cameo en la serie ‘Paquita Salas’. Todos sus proyectos sufrieron un frenazo en seco. Un mazazo que minó su ánimo y es que ni en sus mejores presagios habría imaginado que tan solo un año después su vida profesional viraría 180 grados y la malagueña terminaría por remontar.

La operación para erradicar el cáncer tuvo más complicaciones de las esperadas y unos meses después Terelu consideró que tenía que tomar una de las decisiones más drásticas de su vida, someterse a una doble mastectomía con reconstrucción inmediata para prevenir que el cáncer volviera a reproducirse. Finalmente, fue el 6 de octubre de 2018 el día escogido para ingresar en quirófano. «Hoy empiezo a ser un poco persona, lo he pasado francamente mal. He pasado el miedo más horrible del mundo. Tengo que dar las gracias porque he estado en muy buenas manos, pero esto hay que pasarlo y vivirlo en primera persona. Es difícil de explicar», comentaba Terelu Campos a ‘Lecturas’ unas horas después de ser intervenida.

Terelu Campos, luz al final del túnel pero con polémica

Después de afrontar la doble mastectomía, Terelu dio un paso al lado y ‘desapareció’ de la escena pública un tiempo. En noviembre volvió a ser operada para sorpresa de todos. Su esperado regreso a la televisión tuvo lugar después de Navidad. Estrenaba el año sentada en el plató del Deluxe decidida a dejar atrás de una vez por todas la pesadilla del cáncer: «hoy voy a empezar, hoy es el comienzo del final», decía la mayor de las Campos, parafraseando una canción de Enrique Bunbury, uno de sus cantantes preferidos.

El mes de abril le iba a deparar emociones fuertes y estará marcado a fuego por y para siempre en su historia. El 22 de abril tomó la drástica decisión de abandonar definitivamente su silla de ‘Sálvame’ tras las fuertes críticas que recibió su hermana tras concursar en la versión ‘okupa’ de GH VIP. Una marcha que estuvo repleta de controversia y que no todos sus compañeros entendieron por igual. Tan solo dos días después trascendía que debía volver a ser operada, la cuarta vez en menos de doce meses.

Ya recuperada, Terelu Campos vuelve a tener ilusión y ganas de trabajar. Necesitaba hacerlo tanto a nivel económico como psicológico. Recientemente se ha confirmado lo que era un secreto a voces, su presencia como colaboradora en ‘Viva la Vida’, el programa vespertino de Telecinco los fines de semana, junto a Emma García y con Raúl Prieto, el que fuera director de ‘Sálvame’ y que -como ella- también saliese mal parado del programa.

Ha encontrado la tranquilidad y el sosiego que necesitaba, alejada de la tensión que respiraba en Sálvame. La guinda ha sido su participación en varios episodios de la tercera temporada de ‘Paquita Salas’. Un año después, el infierno ha terminado y Terelu Campos vuelve a sonreír.