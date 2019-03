Fabiola Osborne habla sobre el estado de salud de su hijo Kike

Bertín Osborne ha vivido su noche grande en el Teatro Calderón de Madrid. Una cita imprescindible para fans y amigos en la que su mujer, Fabiola Martínez, ha sido una de las protagonistas. La venezolana llegó radiante al concierto, no solo por poder ver cantar a su marido, que en casa no suele entonar ninguna canción, sino porque las cosas con su hijo Kike van por buen camino. Tras ingresar de urgencia el pasado enero por complicaciones de una operación a la que se sometió en septiembre, parece que todo avanza según lo que se espera. Unas buenas noticias que Fabiola no ha dudado en compartir con muchos detalles. | [LEER MÁS: El regreso de María Teresa Campos a la televisión no será en Mediaset]