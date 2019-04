La pareja formada por Alejandra Salinas, ex pareja del rey Felipe VI, y el que fuera ministro José María Michavila, se han rendido a la Semana Santa

La Semana Santa ha reunido a numerosos famosos en las calles de Sevilla. Algunos alardean de las procesiones a las que asisten mientras que otros optan por balcones discretos. El Martes Santo, la pareja formada por José María Michavila y Alejandra Salinas se dejaron ver en uno de dichos balcones, rendidos a la Semana Santo sevillana. La pareja, cada día más consolidada, disfrutó junto a familiares del intenso espectáculo, tal y como pruebas las imágenes exclusivas de LOOK. Juntos desde el 2017, la que fuera novia del Rey Felipe VI llegó a la vida del ex ministro de Justicia tras el fallecimiento de Irene Vázquez, su mujer. Entre medias, la pieza clave de los Gobiernos de José María Aznar tuvo un sonado romance con Genoveva, que finalmente no fraguo.

La discreta ex novia del rey Felipe VI durante su juventud se acabó casando con Diego Mora-Figueroa, marqués de Saavedra. Ex modelo y siempre elegante, el destino ha acabado por unir a Alejandra Salinas y a José María Michavila. Juntos forman una familia más que numerosa, puesto que el abogado tuvo cinco hijos durante su matrimonio, mientras que ella cuenta con dos en su haber. Cada vez más juntos y cómplices, este es un paso más en una relación que avanza viento en popa. | [LEER MÁS: Viajes, lujo, fama… ¿Cuánto cuesta vivir como Laura Matamoros? Te damos la respuesta]