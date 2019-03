Eva González ha vivido una noche de lo más dura con la despedida de uno de los concursantes que le ha hecho llorar de lo lindo

Nunca es fácil decir adiós, ni tan siquiera cuando solo se trata de un concurso. Eva González no ha sido inerte a la tremenda emoción que se ha vivido en la batalla final de ‘La Voz’, que ha servido para seleccionar a 32 concursantes, de los cuales solo la mitad tendrán la oportunidad de demostrar su valía en las galas en directo.

Era el momento de tomar decisiones que no siempre son fáciles porque tienen que decir adiós a verdaderos talentos. Lo ha experimentado la propia presentadora del talent show, que no pudo reprimir las lágrimas al escuchar a Andrés Balado y Ángel Cortés cantar ‘You are so beautiful’, provocando el llanto de emoción de los coaches, los asesores y de la propia Eva González.

Lo de esta batalla es de lo más impresionante que he visto en mi vida. Por favor, contadme que os parece porque el nivel es alucinante!!!! #LaVozBatalla — Eva González (@evagonzalezf) March 11, 2019

La andaluza volvió a demostrar su emoción y buscó saber qué pensaban los fans de ‘La Voz’ de la emotiva actuación y por eso publicó un tuit que ha tenido mucha interacción por parte de los usuarios. No es una persona que se guarde demasiadas cosas dentro, prefiere exteriorizarlo, tal y como ha hecho esta vez. Muchos pedían la repesca de Andrés al considerarlo todo un talento en ciernes.

Cabe destacar que 'La Voz' cambia su día de emisión y ahora serán los miércoles cuando se podrá disfrutar de uno de los concursos más seguidos por parte de la audiencia.