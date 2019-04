Eva González ha colgado una preciosa imagen de la persona más importante en su vida desde hace un año, armonizada con la música de Alejandro Sanz. ¿Sabes de quién se trata?

El pasado 4 de marzo de 2018, la vida de Eva González cambió por completo con el nacimiento de su primer hijo, Cayetano. Convertirse en madre su mayor reto hasta la fecha y lo abrazó con la mayor de las ilusiones, todo mientras lo compaginaba con su incesante actividad profesional en televisión. Pese a eso, tanto Cayetano Rivera como ella tratan de pasar el menor tiempo posible alejados de su pequeño. Normal que la presentadora no haya querido perder la oportunidad de posar en Instagram con él y ‘bautizarlo’ como “mi persona favorita”.

“Mi persona favorita Pic By @maryguillen #mipersonafavorita

#dejuguetenmividajuegaconmicorazon @alejandrosanz”, ha escrito la sevillana en sus redes sociales, refiriéndose a la canción de Alejandro Sanz. Las reacciones de los fans fueron de elogio y de enorme ternura ya que la imagen no admite otro tipo de sensación que no sea esa o similar, pero hubo una que fue muy llamativa. Máxim Huerta quiso comentar: “Foto amor”.

Por otro lado, Eva González ha sido protagonista reciente por su hartazgo con quienes le insisten en las preguntas acerca de su presunta mala relación con Lourdes Montes. En uno de sus últimos eventos se le cuestionó acerca de por qué no fue al desfile de su cuñada y acabó estallando contra la reportera: "Mira, estás haciendo unas preguntas con maldad (…) Vivimos en ciudades distintas, no podemos vernos todos los días. Nuestra relación es buenísima, pero ella no sabe a la hora que grabo. ¿Tú sabes a la hora que graban todos tus amigos? ¿Los que viven en una ciudad distinta a la tuya y todo? ¿Sí? Hija, pues tú tienes mucho más tiempo que yo para saberlo y mucha más información", zanjó la presentadora de 'La Voz'.