Eva González ‘se moja’ y habla de feminismo y toros en ‘Liarla Pardo’

Eva González ha concedido una sincera entrevista y ha hablado de su papel en 'La Voz', del momento que vive el feminismo y de una alternativa menos agresiva para los toros

Eva González es modelo, presentadora de televisión, madre y mujer de torero. El éxito de ‘La Voz’ ha alzado todavía más el valor de la andaluza como conductora de programas y, por ello, la que fuera Miss España concedió ayer una entrevista a Cristina Pardo.

Una de las primeras preguntas de la periodista fue para conocer la opinión de Eva sobre los concursos de belleza y la que fuera ‘guapa de España’ contestó con rotundidad que no había machismo en ellos sino libertad. “Yo elegí estar ahí, igual que podría haber elegido ser azafata de Fórmula Uno, ¿por qué no puedo ser azafata de Fórmula Uno?. Tú no puedes coartar mi libertad si quiero ser prostituta, azafata de Fórmula Uno o modelo, lo elijo yo”.

Además, Eva se reafirmó en el feminismo y añadió sus propios matices a lo que para ella ha de ser una lucha conjunta. “El feminismo tiene que ir de la mano del hombre y que los dos caminemos a la vez. Llegará un momento en el que no tengamos que explicar todo esto, intento a mi hijo Cayetano educarlo para que cuando sea un hombre esto no haya que reivindicarlo”.

Con respecto a los toros, profesión a la que se dedica su marido, Cayetano Rivera, Eva González sorprendía al desvelar que no le importaría que al toro no se le matase tras la corrida, pero recalcó su interés en que se produzca un debate taurino "de verdad".