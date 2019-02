Estrella Morente recuerda a su padre, Enrique: “su muerte nos partió por la mitad”

Estrella Morente, que presenta su nuevo disco 'Copla', ha querido acordarse de su padre, Enrique Morente, que falleció en el 2010. "Su muerte nos partió por la mitad", relata la cantante

Estrella Morente ha rendido tributo a su apellido. Estirpe flamenca, la hija de Enrique Morente se ha convertido en una de las grandes voces del país. Ahora, publica su disco ‘Copla’, donde repasa el género con su estilo. Estrella ha atendido a la entrevista, en la que ha querido recordar a su padre, Enrique, que falleció en el 2010. Eso sí, también ha querido dedicar el disco a una persona muy especial para la cantante. ¡No te pierdas sus respuestas!

P. Este álbum está dedicado a una persona muy especial para ti.

R. Sí, el disco entero está dedicado a mi abuela Rosario. Es un álbum que le tenía prometido hace muchos años y que, afortunadamente, he tenido la oportunidad de entregarle hoy en las manos.

P. ¿Qué hace especial a este disco entre todos tus trabajos anteriores?

R. Es un trabajo que esperaba desde hacía mucho tiempo. Canto copla desde que era pequeña. Llevo este género dentro desde que era un bebé. Ahora he tenido la oportunidad de darle forma a un trabajo que comencé con mi padre, don Enrique Morente. Desgraciadamente, no lo pude llevar a cabo hasta el final con él, porque se me fue al cielo.

P. ¿Ha sido complicado emocionalmente terminar este disco sin tu padre?

R. No. Realmente fue mucho más difícil ‘Autorretatro’, el último disco que saqué antes que este. Fue un momento muy doloroso porque conseguimos sacar aquel disco el mismo año en el que mi padre partió. Por supuesto no sabíamos que él se iba y estábamos en pleno proceso discográfico. Se llevó a cabo dentro de una tristeza y amarguras infinitas que no me permitían disfrutar del trabajo. ‘Copla’ lo llevábamos trabajando a la vez que ‘Autorretatro’, pero era un disco que le hacía mucha ilusión. He podido ejecutarlo ocho años después de que sucediera esta tragedia familiar inaudita e increíble que nos partió la vida por la mitad. Ahí sí que me quedé sin ganas de cantar. Ahora las he recuperado gracias a este disco. No he parado de cantar desde entonces, pero esto es lo que me ha devuelto realmente el hacer música con ganas, alegría y el disfrute que él siempre me aportaba a la hora de hacer un trabajo.

P. ¿Cómo reaccionan tus hijos cuando te ven sobre el escenario?

R. Han tenido sus etapas. Cuando eran más pequeños, se enteraban menos y correteaban por el escenario. Siempre he tenido que buscarme la vida para volver lo antes posible a casa. Hacer cosas como ir y volver de Bilbao, Francia o Londres en el mismo día. He hecho locuras realmente importantes por estar con los niños, mi marido, abuela, madre y padre cuanto antes. No concibo el trabajo sin mi familia. Ante todo, lo que quiero es que mis hijos tengan orden y disciplina, que cumplan con sus quehaceres. Es lo que me ha sucedido a mí siempre. Afortunadamente, he tenido una infancia muy feliz y muy respetada por parte de mis padres. Mis hijos son lo más importante que tengo en mi vida y aunque tengo gente que me ayuda, porque si no sería imposible desarrollar una carrera paralela, creo que he conseguido el punto medio en el que entienden que me debo a mi profesión, pero que lo que más quiero por encima de todo son ellos.

P. Como figura influyente del flamenco, ¿qué opinas de la cantante Rosalía?R. Hay una preocupación excesiva sobre lo que está haciendo Rosalía. Creo que debería haber más disfrute. La gente inteligente, interesante y que está comprando su música es en lo que se está basando. Esa chica disfruta con lo que hace y lo transmite. Otra cosa es que digamos que esto no es flamenco. Es como yo si te quisiera contar que este disco de copla es un álbum flamenco. Pues no. No canto ni por tangos, ni por bulerías, ni por soleás. No es flamenco y, ¿qué? ¿Quién me va a venir a mí a poner un puñal en el pecho? Que vayan detrás de los que persiguen a las mujeres, de los ladrones y de los terroristas. Que dejen a Rosalía tranquila.